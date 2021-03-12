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Перебила Аксенова бранью: В Крыму "чиновницу" подвел микрофон на заседании

"Министр культуры Крыма" Арина Новосельская

 Фото из открытых источников

За это она публично извинилась аж пять раз

Так называемый министр культуры Крыма Арина Новосельская на заседании во время видеозвонка выругалась матом. Об этом сообщает Meduza

Как отмечается, "чиновница" нецензурно выразилась во время выступления так называемого главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова, думая, что ее никто не слышит. Когда Новосельская поняла, что случилось, то спешно начала извиняться. Сделала она это аж 5 раз. А объяснила такое ругательство тем, что "отключилась машинка". 

В ответ Аксенов приказал провести служебное расследование. 

Будьте осторожны, видео содержит нецензурную лексику. 

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Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на вакцинацию духовного лидера Тибета Далай-ламы XIV Тензина Гьяцо интересной картиной. На ней он изображен в образе буддийского монаха. 

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