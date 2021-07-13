Пельмени посреди ночи: В Нью-Йорке пьяные девушки влезли в кафе, чтобы приготовить еду

В Нью-Йорке пьяные девушки ночью влезли в кафе и пытались приготовить пельмени Фото из открытых источников

Хозяин ресторана подчеркнул, что заявление в полицию еще не подано, и призвал ночных гостей связаться с ним и оплатить расходы

В Нью-Йорке пьяные девушки залезли в закрытый ресторан посреди ночи и попытались приготовить пельмени в холодной воде. Об этом рассказал владелец заведения Джейсон Ванг на своей странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в местном кафе Xi'an Famous Foods, знаменитом своей лапшой.

Его хозяин решил обсудить ситуацию в соцсетях и обнародовал запись с камеры видеонаблюдения.

"Итак, две нарушительницы вошли и решили приготовить пельмени в холодной воде. Тяга к нашей еде поздно ночью, конечно, похвальная, но все же это нарушение, и нехорошо бродить по чужой кухне и возиться с оборудованием и едой ", - сказал он.

Владелец заведения также рассказал, о чем именно разговаривали девушки.

Сообщается, что одна вела себя более осмотрительно, просила не включать фритюрницы и переживала, не накажут ли их за такое вторжение.

Однако ее подруга заявляла, что работала в пищевой промышленности и уверяла, что никаких проблем не будет.

В результате нарушители решили свернуть свою "спецоперацию" и прихватили с собой пакет сырых пельменей.

Хозяин ресторана в свою очередь подчеркнул, что заявление в полицию еще не подано, и призвал ночных гостей связаться с ним и оплатить расходы.

Он также добавил, что готов принять их снова в своем кафе, когда оно будет открыто, а ночное событие будет считать забавной историей.

Пользователи соцсети в комментариях были поражены тем, что Ванг слишком по-доброму обошелся с девушками.

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