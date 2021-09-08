Папа Римский "подсластил" узникам жизнь: Две тюрьмы получили 15 тыс. рожков мороженого

Папа Римский Франциск Фото из открытых источников

Это жест поддержки в жаркий летний период в Италии

Папа Римский Франциск отправил 15 тысяч рожков мороженого узникам двух римских тюрем. Это жест поддержки в жаркий летний период в Италии. Об этом сообщил Vatican News.

Как отмечается, мороженое поехало в тюрьму Регины Коэльо в центре Рима и тюрьму "Ребиббия" на окраине города.

А доставил эту посылку от имени Папы польский кардинал Конрад Краевский, известный как "папский подручный": он создал медицинские и купальные помещения для бездомных.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск опроверг слухи о своей возможной отставке и рассказал, что продолжает жить "нормальной жизнью" после перенесенной в июле операции.

Кроме того, Папа высказал уверенность, что примет участие в конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго в ноябре, посетит Венгрию и Словакию в сентябре, а позже — Кипр, Грецию и Мальту, а также поблагодарил врача в Ватикане за то, что он убедил его сделать операцию по удалению части толстой кишки, а не продолжать лечение антибиотиками.