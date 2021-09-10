Ожирение политиков и коррупция: В Гарварде вручили "Шнобелевскую премию"

Гарвардский университет Фото из открытых источников

Победители получили трофей, который они должны были собрать сами из распечатки PDF

В Гарвардском университете в США состоялась онлайн-церемония вручения Шнобелевской премии — это пародия на Нобелевскую премию, которую вручают за достижения, которые "сначала вызывают смех, а затем раздумья". Перечень номинантов опубликовали на сайте премии.

Победители получили трофей, который они должны были собрать сами по распечатке PDF, и денежный приз в виде поддельной банкноты в 10 триллионов зимбабвийских долларов.

Следовательно, премии, которые были вручены в этом году:

Премия по биологии: за анализ "языка" кошек, в частности, как именно меняются их мяуканье, фырканье, мурлыкая в ответ на изменения в интонации речи людей;

Премия за экологию: за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, которые обитают в пачках выброшенной жевательной резинки, что застряла на тротуарах в разных странах.

Приз из химии: за химический анализ воздуха в кинотеатрах, чтобы проверить, зависит ли его состав от количества насилия, случаев употребления наркотиков, ненормативной лексики и сексуальных сцен в фильмах, которые там показывают.

Премия в отрасли экономики: за открытие того, что ожирение политиков страны может быть хорошим индикатором коррупции в ней.

Премия в отрасли медицины: за демонстрацию того, что сексуальный оргазм может быть столь же эффективным для улучшения носового дыхания, как и противоотечные лекарства.

Приз мира: за проверку гипотезы о том, что люди начали носить бороды, чтобы защитить себя от ударов по лицу.

Приз за физику: за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы не сталкиваются постоянно с другими пешеходами.

Приз в отрасли кинетики: за то, что ученые выяснили, почему пешеходы не сталкиваются с другими пешеходами.

Премия по энтомологии: исследование "Новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках".

Приз за транспортировка: за экспериментальное определение безопаснее перевозить носорога вверх ногами.

Что касается эксперимента с носорогами, то ученые подвешивали к вертолету 12 животных вверх ногами, чтобы посмотреть, как это на них влияет. Так обычно делают в южноафриканских странах для перемещения носорогов (перед этим их транквілізують). Однако до этого никто не проверял, как это влияет на их сердце и легкие. Оказывается, животные справились очень хорошо. Фактически, были доказательства того, что носороги лучше чувствуют себя в этом положении, чем просто лежа на груди или на боку.

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Ранее сообщалось, что руководители девяти стран – России, США, Беларуси, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана – получили Шнобелевскую премию из-за реакции на пандемию коронавируса.