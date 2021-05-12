В Зимбабве отец 151 ребенка планирует жениться в семнадцатый раз. Фото

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Мужчина надеется иметь 100 жен и 1000 детей

В Зимбабве мужчина имеет 16 жен и 151 ребенка, однако подумывает жениться в семнадцатый раз. Об этом сообщает Daily Mail.

Зовут нашего героя - Мишек Ньяндоро, ему 66 лет.

Как отмечается, мужчина занимается сексом строго четыре раза в сутки, чтобы его семья росла.

Он не работает и утверждает, что его постоянная работа "удовлетворять своих жен", которые готовят, убирают и также выполняют все его желания.

Однако у многодетного отца нет планов сбавлять обороты. Зимой он женится на своей семнадцатой невестой и надеется иметь 100 жен и 1000 детей до своей смерти.

Мужчина также пожаловался, что ему приходится жениться на младших женщинах, потому что старшие невесты не могут угнаться за его ненасытным сексуальным влечением. Он утверждает, что ведет роскошную жизнь, и говорит, что его многочисленные потомки осыпают его подарками и деньгами.

Ньяндоро добавил, что все его невесты очень довольны своей жизнью и по крайней мере двое сейчас беременны.

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Напомним, в Италии работник одной из больниц прогуливал работу на протяжении 15 лет, получая при этом полную зарплату. Как отмечается, мужчина прекратил ходить на работу в городе Катандзаро еще в 2005 году.