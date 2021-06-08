Обратно в море: В Бердянске коммунальщики "продуктивно" расчищали пляж от водорослей

Фото из открытых источников

Проблема водорослей является одной из самых больших проблем в регионе

Коммунальщики Бердянска оригинально решили убрать пляж от водорослей, выбросив их обратно в море. Об этом сообщает местное издание "Голос Запорожье".

Согласно сообщению, местные жители стали свидетелями того, как коммунальщики в районе центрального пляжа вилами забрасывали водоросли обратно в море.

Следует заметить, на видео видно, что в это время море штормило и водоросли снова выбрасывало на берег. Коммунальщики вместо того, чтобы вывезти все эти гнилые и вонючие кучи, снова монотонно выбрасывали все в воду.

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