Нью-Йорк в Украине: Нардепы переименовали пгт в Донецкой области
Представление о переименовании подала Донецкая областная военно-гражданская администрация
Парламент поддержал постановление о переименовании пгт Новгородское Донецкой области в пгт Нью-Йорк. Об этом стало известно во время заседания парламента.
Постановление поддержал 301 нардеп. За законопроект голосовали без обсуждения.
Представление о переименовании подала Донецкая областная военно-гражданская администрация.
Отмечается, что поселок был Нью-Йорком до 1951 года. Но советская власть во время холодной войны решила его переименовать в Новгородское, поскольку оно "не очень по-русски звучало", и также было созвучно с американским Нью-Йорком.
Напомним, ранее в Верховную Раду внесли проект постановления о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. В пояснительной записке к проекту, переименование пгт Новгородское инициировано его жителями с целью возврата населенному пункту его исторического названия.