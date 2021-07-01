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Нью-Йорк в Украине: Нардепы переименовали пгт в Донецкой области

Парламент поддержал постановление о переименовании пгт Новгородское Фото из открытых источников

Представление о переименовании подала Донецкая областная военно-гражданская администрация

Парламент поддержал постановление о переименовании пгт Новгородское Донецкой области в пгт Нью-Йорк. Об этом стало известно во время заседания парламента

Постановление поддержал 301 нардеп. За законопроект голосовали без обсуждения.

Представление о переименовании подала Донецкая областная военно-гражданская администрация.

Отмечается, что поселок был Нью-Йорком до 1951 года. Но советская власть во время холодной войны решила его переименовать в Новгородское, поскольку оно "не очень по-русски звучало", и также было созвучно с американским Нью-Йорком.

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Напомним, ранее в Верховную Раду внесли проект постановления о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. В пояснительной записке к проекту, переименование пгт Новгородское инициировано его жителями с целью возврата населенному пункту его исторического названия.

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