Не выдержал дождя: Пассажиры ехали в вагоне "УЗ" с ведрами из-за дырявого потолка

В вагоне "УЗ" течет потолок Скриншот с видео

На полу образовались сплошные лужи из-за большого количества воды

В вагоне поезда "Киев-Николаев" начал течь потолок, из-за чего пассажиры были вынуждены путешествовать с ведрами по соседству. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Галина Попцова.

"Боюсь, что к утру в этом поезде Киев-Николаев пассажиры начнут топить дровами", - отметила она.

На видео хорошо видно, как с потолка течет вода, что, вероятно, вызвано обильными осадками на улице. А в салоне вместо этого стоят ведра и тряпки, чтобы хоть как-то обезопасить пассажиров. Однако, такой способ мало что меняет, это можно понять из луж, которые образовались на проходах вагона.

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Ранее сообщалось, что датский журналист, который путешествовал поездом "Киев - Измаил" не выдержал грязь на окнах и самостоятельно на одной из станций по пути помыл окно вагона "Укрзализныци".