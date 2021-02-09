Не только читает рэп: В сеть "слили" видео, на котором Потап работает лопатой
Он назвал это занятие веселым
Украинский продюсер, автор и исполнитель песен Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) взялся за лопату и самостоятельно расчищал снег возле своего дома. Соответствующее видео в Instagram опубликовала его жена певица Настя Каменских.
На нем шоумен в новогодней шапке и забавных брюках умело справляется с лопатой под поощрительные возгласы любимой. Свои развлечения они назвали "веселые лопаты".
Кроме этого, на видео слышны голоса еще одной звездной пары - телеведущей Екатерины Осадчей и шоумена Юрия Горбунова. Они, вероятно, тоже радовались снегу.
К слову, в эти дни с лопатой можно было заметить не только известного певца, но и мэра Львова Садового. Он расчищал снег вместе с коммунальщиками, таким образом подавая пример горожанам, которых ранее призывал присоединиться к работе на тротуарах.