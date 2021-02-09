Не только читает рэп: В сеть "слили" видео, на котором Потап работает лопатой

Потап и Настя Каменских Фото из открытых источников

Он назвал это занятие веселым

Украинский продюсер, автор и исполнитель песен Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) взялся за лопату и самостоятельно расчищал снег возле своего дома. Соответствующее видео в Instagram опубликовала его жена певица Настя Каменских.

На нем шоумен в новогодней шапке и забавных брюках умело справляется с лопатой под поощрительные возгласы любимой. Свои развлечения они назвали "веселые лопаты".

Кроме этого, на видео слышны голоса еще одной звездной пары - телеведущей Екатерины Осадчей и шоумена Юрия Горбунова. Они, вероятно, тоже радовались снегу.

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К слову, в эти дни с лопатой можно было заметить не только известного певца, но и мэра Львова Садового. Он расчищал снег вместе с коммунальщиками, таким образом подавая пример горожанам, которых ранее призывал присоединиться к работе на тротуарах.