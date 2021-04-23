Не согласны с локдауном: Премьера Франции завалили посылками с женским бельем

Фото Action Culottee

Таким образом люди выражают свое несогласие относительно запрета торговли этой группой товаров во время карантина

Во Франции премьер-министр Жан Кастекс массово получает посылки с женским бельем от недовольных торговцев, которым из-за карантина власти запрещают вести свою деятельность. Об этом сообщает CNN Style.

Как отмечается, протест был организован группой Action Culottée. Таким образом на введенные карантинные ограничения отреагировали магазины нижнего белья. В частности, эту группу товаров власти отнесли к категориям непрофильных предприятий, что заставило их закрыться.

При этом добавляется, что к акции уже присоединилось около 200 розничных торговцев, а это значит, что уже две сотни посылок с нижним бельем Кастекс должен был получить.

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Напомним, ранее из Facebook была удалена официальная страница французского городка Бич (Bitche) из-за "нарушения правил социальной сети". Однако, никакого нарушения не было – алгоритм перепутал название населенного пункта с англоязычным нецензурным словом "bitch".