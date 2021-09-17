Не прошел дресс-код: В Киеве в ТРЦ не впустили рыцаря в доспехах

Фото из открытых источников

На дороге пути рыцаря к ТРЦ стояли металлодетекторы и охрана

По Киеву разгуливал настоящий "рыцарь в средневековых доспехах. Он пытался попасть в один из торгово-развлекательных центров, однако охрана его не впустила. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-странице "Киевляне онлайн".

На видео видно, как рыцарь в доспехах хочет пройти через турникеты, но срабатывает сигнализация. Тогда "рыцарь" начинает выкладывать из доспехов смартфон, ключи от квартиры, надеясь, что система его пропустит. Но помехой становится охрана.

"Мне это нравится, к себе в дом я бы вас пригласил, но..." - сказал один из них.

После нескольких неудачных попыток попасть в ТРЦ рыцарю пришлось уйти.

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространенный КИЕВЛЯНЕ (@kyiany.online)

Авторы статьи предполагают, что это мог быть Антон Мурафа с канала "Чоткий паца", а события происходили в ТРЦ Ocean Plaza.

В комментариях пользователи преимущественно сочувствовали "гостю из средневековья"

"Бедненький, не пропустили";

"Дискриминация по металлическому признаку"

"Жалко железяку"

"Принцесса так и не дождалась своего рыцаря. Ела суши сама. *** ые драконы".

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