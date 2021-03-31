Народный депутат задекларировала кота и собаку

Народный депутат Украины Александра Устинова Политическая партия "Голос"

Она отнесла их к ценному движимому имуществу

Народный депутат Украины Александра Устинова от партии "Голос", в декларации о доходах за 2020 год в разделе ценное движимое имущество указала "собаку-тапки-погризяку" и "котика-муркотика". Об этом говорится в ее декларации в Едином государственном реестре государственных деклараций.

Согласно документу, среди ценного движимого имущества (кроме транспортных средств) она является владелицей собаки-тапки-погризяки" "торговой марки" лабрадор называется Коде. В описи имущества Устинова назвала его другом семьи который "шкодничает, грызет обувь, выгуливает по вечерам, приносит радость и счастье. Досталась в наследство от семьи из Луганщины, которая бежала от необъявленной войны заграницу и искала для своих любимцев новую семью".

Кроме этого, ее муж имеет пятилетнего "котика-муркотика" Жорика, который, по ее описанию, "маленький, мохнатый, мягкий. Мурлычит колыбельные по вечерам, утром поднимает лучше будильника, дерет коробки".

Также народный депутат задекларировала и другие состояния: средства, недвижимость и транспортные средства.

Напомним, ранее театр на Днепропетровщине купил один пирожок в АТБ, воспользовавшись системой Prozorrо. Цена покупки составляла 8 гривен.