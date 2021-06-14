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Нападающий сборной Польши стал "жертвой" системы полива. Видео

Роберт Левандоський Фото из открытых источников

Это случилось во время тренировки

Во время тренировки перед матчем со Словакией на чемпионате Европы по футболу игрок национальной сборной Польши Роберт Левандовский попал в неловкую ситуацию из-за системы полива. Соответствующее видео размещено в официальном аккаунте "Евро-2020" в Instagram.

Как отмечается, когда польская сборная тренировалась, на поле начала работать система полива газона.

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Левандовский разминался с другими игроками команды, когда струя воды внезапно ударила его в ноги, после чего футболист начал прыгать, чтобы убежать подальше.

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Сообщение, распространенный UEFA EURO 2020 (@euro2020)

Напомним, сборная Украины в стартовом матче "Евро-2020" в воскресенье, 13 мая, уступила команде Нидерландов со счетом 2:3. 

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