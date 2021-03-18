live
Новости » Курьезы Читати новину українською

На Камчатке туристы на извергающемся вулкане пожарили сосиски в магме. Видео

Жарка сосисок на магме вулкана Ключевская Сопка Скиншот из видео РИА-Новости

Пикник устроили туристы на месте извержения вулкана Ключевская Сопка

На российском полуострове Камчатка туристы приготовили на завтрак сосиски, поставив сковородку на магму вулкана. Об этом сообщает "РИА-Новости"

Как отмечается, там уже около месяца действует вулкан Ключевская Сопка. Он привлекает внимание бесстрашных путешественников. Некоторые из них прогуливаются по вулкану, фотографируются и даже устраивают пикники. 

При этом добавляется, что, следовательно, туристы показали мастер-класс по жарке сосисок, для приготовления которых они рисковали жизнью. 

Новости по теме: Столб пепла на 5 км вверх: В Индонезии проснулся вулкан

Ранее сообщалось, что на итальянском острове Сицилии произошло извержение вулкана Этна. Вследствие этого в небе образовался 12-километровый столб пепла.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

На Прикарпатье высокая вероятность схода лавин, туристам не советуют идти в горы В Ивано-Франковске откроют еще один временный госпиталь для больных COVID-19 Предприниматели Прикарпатья и Буковины митингуют против ограничений красной зоны В Карпатах уже вторую неделю ищут потерявшегося туриста из Киева

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21