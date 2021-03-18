На Камчатке туристы на извергающемся вулкане пожарили сосиски в магме. Видео

Жарка сосисок на магме вулкана Ключевская Сопка Скиншот из видео РИА-Новости

Пикник устроили туристы на месте извержения вулкана Ключевская Сопка

На российском полуострове Камчатка туристы приготовили на завтрак сосиски, поставив сковородку на магму вулкана. Об этом сообщает "РИА-Новости".

Как отмечается, там уже около месяца действует вулкан Ключевская Сопка. Он привлекает внимание бесстрашных путешественников. Некоторые из них прогуливаются по вулкану, фотографируются и даже устраивают пикники.

При этом добавляется, что, следовательно, туристы показали мастер-класс по жарке сосисок, для приготовления которых они рисковали жизнью.

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Ранее сообщалось, что на итальянском острове Сицилии произошло извержение вулкана Этна. Вследствие этого в небе образовался 12-километровый столб пепла.