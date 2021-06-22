В Черном море под Херсоном дельфины решили поиграть с отдыхающими. Видео

Животные были настолько близко, что даже окропили одежду туристов

На популярном курорте Херсонской области - Лазурном - в Черном море дельфины близко подплыли к отдыхающим, стоявшим в воде недалеко от берега. Очевидцы обнародовали увлекательное видео в Facebook.

Трое туристов заметили, что недалеко плывет семейство дельфинов, после чего все сразу побежали к ним. Взяв телефоны, они зашли в море по колено и начали снимать веселую игру дельфинов на видео.

Животные начали подплывать все ближе и ближе. На опубликованной записи можно заметить, как дельфины приближаются, совершая умопомрачительные ''танцы" на спине.

Как отмечает одна из девушек, которая видела все своими глазами, это было слишком неожиданно и очень быстро.

Однако ей все же удалось заснять прекрасные кадры в нескольких метрах от себя.

Другие очевидцы добавляют, что животные были настолько близко, что даже обрызгали одежду девушек.

Напомним, ранее в Таиланде сняли редких дельфинов-альбиносов. Животные плавали и резвились прямо рядом с лодкой.