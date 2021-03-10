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Мой парень и это ведомство: Байден забыл название Пентагона и имя его главы

Джо Байден Фото из открытых источников

Это случилось во время церемонии назначения двух женщин-генералов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления не смог вспомнить, как называется Пентагон, а также имя министра обороны. Об этом сообщает Фокус

Согласно сообщению, во время назначения двух женщин-генералов руководителями военных подразделений Байден забыл, как называется Министерство обороны США, а также фамилию руководителя ведомства.

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Произнося речь, Байден запнулся и назвал Ллойда Остина "парень вот там".

"Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой... мой парень вот там, который там руководит этим подразделением", - сказал Байден.

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Напомним, недавно собаки президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена лишились права свободно входить в Овальный кабинет и Белый дом, поскольку одно из животных укусило секретного агента. 

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