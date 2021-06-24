"Мне нравится украинская кухня, особенно щи". Посол Китая попутал борщ с российским блюдом

Украинский борщ Shutterstock

Он анонсировал проведение в Китае дней украинского кино и кухни

Посол КНР в Украине Фань Сяньжун заявил, что в Китае в ближайшее время планируются дни показа украинского кино, мероприятия по популяризации путешествий в Украину, а также украинской кухни. Об этом Фан Сяньжун сообщил на пресс-конференции в Киеве 24 июня, передает издание "Страна".

Также Фан Сяньжун призвал открывать украинские рестораны в Китае и сделал комплимент украинским блюдам. Правда, при этом перепутал борщ с блюдом русской кухни - щами.

"Мне нравится украинская кухня. Особенно ваши щи. Да, щи? А, борщ? Борщ, очень вкусно. Котлеты по-киевски, вареники. У вас много вкусных вещей", - заявил посол.

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Ранее сообщалось, что правительства Украины и Китая начали работать над подготовкой соглашения о безвизовом режиме между двумя странами.