Мэр Рима перепутала Колизей с амфитеатром во Франции: Сеть разразилась критикой

Колизей и амфитеатр в Ниме Коллаж: Фокус

Такой ошибки не допустил бы даже ученик начальной школы, убеждены критики

В итальянском сегменте соцсетей подшучивают над мэром Рима Вирджинией Раджи. На ее странице в Twitter появился ролик, который презентует соревнования по гольфу, однако вместо всемирно известного Колизея там показали не менее известный амфитеатр во французском городе Ним, сообщает Roma Today.

Как отмечается, руководство итальянской столицы подготовило, а мэр распространила в своем профиле в социальных сетях короткий официальный ролик, в котором говорится, что в 2023 году в Риме состоится большое соревнование по гольфу с лучшими игроками мира. Они должны состояться в муниципалитете Гвидония, который является частью столичного региона.

Однако, ролик открывает вместо Колизея (лучше всего сохранившийся римский амфитеатр в мире) вид на древний амфитеатр в городе Ним на юге Франции.

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Сейчас конфузное сообщение уже удалено со страницы чиновницы, вместо него там появился ролик с одной из римских церквей, однако новость о том, что мэр Рима не знает, как выглядит одна из главных достопримечательностей города, которым она руководит, разошлась в сети.

"Хочется плакать, потому что на видео от городского совета вместо Колизея - арена в Ниме. Такой ошибки не допустил бы даже ученик начальной школы. Держись, Рим, этот срок почти истек", — написал тамошний депутат Лучано Нобиле.

Впрочем, Вирджиния Раджи собирается бороться за второй срок на посту мэра итальянской столицы.

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"Может ли человек, который был мэром города пять лет и даже не может распознать Колизей, снова подавать заявку на эту должность?" - написал лидер Демократической партии в Риме Андреа Касу в ответ на это.

Несмотря на ошибку, на официальном аккаунте кубка по гольфу все еще можно найти ролик с французским амфитеатром.

Напомним, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару оказался в курьезной ситуации во время визита в один из городов. Он принял карлика за ребенка и попытался взять его на руки.