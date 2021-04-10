Marvel выпустила часовое видео с танцами Земо, после того, как они стали мемом

Кадр из сериала " Сокол и Зимний Солдат" Скриншот с видео

Этого требовали поклонники

После того, как короткие кадры танца барона Земо в третьей серии сериала "Сокол и Зимний Солдат" стали вирусными, студия Marvel выпустила расширенную версию этой сцены и опубликовала ее на своем официальном ютуб-канале.

Это произошло благодаря усилиям поклонников, которые после премьеры эпизода из ночного клуба запустили в социальных сетях хэштег #ReleaseTheZemoCut с требованием обнародовать танцы барона Земо. Буквально за неделю они добились своего – Marvel прислушалась к просьбам фанатов и выпустила часовую версию танцев барона Земо.

Напомним, по сюжету, злодей барон Земо в исполнении Даниэля Брюля сбежал из тюрьмы и отправился на встречу с информатором в клуб. Попав на танцплощадку, Земо решил, что можно немножко расслабиться и потанцевать. Стоит добавить, что этой сцены не было в сценарии: Брюль просто увидел веселый толпу и подумал, что его герой после стольких лет заточения захотел бы повеселиться.

Позже актер прокомментировал истерию, вызванную его танцами, дразня фанатов, что есть еще много кадров с танцами Земо, которые не были показаны.

Справочно: "Сокол и Зимний Солдат" - американское телешоу 2021 года от сервиса Disney+. Сериал основан на персонажах Marvel Comics – Сэме Уилсоне (Сокол) и Баки Барнсе (Зимний солдат). Барон Гельмут Земо - Соковийский террорист, ответственный за Распад Мстителей в ленте "Первый мститель: Противостояние".

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