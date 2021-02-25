Курьезы на дороге: Закарпатские патрульные остановили поезд (фото)

Пользователи сети пошутили, что полицейский остановил машиниста, потому что тот нарушил правила дорожного движения

На Закарпатье полицейские остановили поезд Скриншот с видео

В среду, 24 февраля, появилось видео, на котором в Закарпатской области сотрудники полиции подъехали к поезду и общались с водителем. Видеозапись появилась в Вайбер-сообществе "Увага РАДАР", передает Перший.соm.uа.

Инцидент произошел примерно в 13:30 при въезде в город Перечин. Участники сообщества начали шутить, что полицейский остановил машиниста, потому что тот будто бы нарушил правила дорожного движения.

На Закарпатье полицейские остановили поезд Скриншот с видео

Однако, что стало настоящей причиной остановки в полиции не комментировали.

Напомним, недавно в сети появилось видео, на котором в Черновцах водитель троллейбуса с 30-летним стажем пыталась факелом отогреть двигатель транспортного средства, которое заглохло во время выполнения рейса.

Ранее один из пользователей соцсети обнародовал видеозапись, где проводник одного из поездов "Укрзализныци" на перроне самостоятельно заготавливал дрова для отопления вагонов.