Культовые фильмы с Леонардо ди Каприо превратили в короткометражный мультик
Мультфильм длится менее 30 секунд
Кукольный аниматор Виктор Хегелин создал короткометражный мультфильм, главным героем которого стал голливудский актер Леонардо ди Каприо. Видео он разместил на своей странице в Instagram.
Как отмечается, в видео продолжительностью 27 секунд художник воспроизвел наиболее известные и знаковые роли в карьере актера.
Так зрители могут увидеть сцены из "Титаника", "Легенды Хью Гласса", "Волка с Уолл-стрит", "Начала" и "Великого Гэтсби".
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Ранее аниматор создал видео, в котором воспроизвел лучшие трюки из фильмов с Томом Крузом.
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Напомним, ранее Академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-лист номинантов на ежегодную премию "Оскар", в которой не оказалось украинских фильмов.