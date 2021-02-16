Культовые фильмы с Леонардо ди Каприо превратили в короткометражный мультик

Леонардо Ди Каприо

Мультфильм длится менее 30 секунд

Кукольный аниматор Виктор Хегелин создал короткометражный мультфильм, главным героем которого стал голливудский актер Леонардо ди Каприо. Видео он разместил на своей странице в Instagram.

Как отмечается, в видео продолжительностью 27 секунд художник воспроизвел наиболее известные и знаковые роли в карьере актера.

Так зрители могут увидеть сцены из "Титаника", "Легенды Хью Гласса", "Волка с Уолл-стрит", "Начала" и "Великого Гэтсби".

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Ранее аниматор создал видео, в котором воспроизвел лучшие трюки из фильмов с Томом Крузом.

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Напомним, ранее Академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-лист номинантов на ежегодную премию "Оскар", в которой не оказалось украинских фильмов.