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"Кто домик потерял?": В Киеве по Днепру дрейфовала деревянная избушка

Скриншот с видео

Необычное плавсредство на реке заметили сегодня после обеда

В Киеве по Днепру дрейфовал деревянный дом. Необычное плавсредство сняли очевидцы и опубликовал телеграм-канал KIEVMAP.

"Как это прекрасно, оставить все позади и отправиться в далекое путешествие в "доме", - иронично подписали видео.

На кадрах, в частности, видно, как небольшой деревянный домик дрейфует по течению реки.

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Заметим, что ранее в столице были засняты и другие интересные моменты. К примеру,  во время движения за рулем автомобиля горожане заметили кота, или же как "залатали" ямы на дороге коврами.

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