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Конфуз в Раде: Нардеп выругался в микрофон на трибуне

Фото из открытых источников

Инцидент произошел с народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" Игорем Негулевским

В сессионном зале Верховной Рады сегодня, 30 ноября, народный депутат от "Слуги народа" Игорь Негулевский невзначай выругался на трибуне. Трансляцию из парламента вел телеканал "Рада".

Инцидент произошел во время пленарного заседания Рады. Нардеп вышел к трибуне и выругался как на себя. Микрофон в это время уже был включен.

После этого нардеп Негулевский начал свое выступление.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику!

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Напомним, ранее в конфуз попал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

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