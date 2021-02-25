Китаец качал пресс на электростолбе, чем обесточил целый город. Видео

Кадр из видео

Видео с "упражнениями" на девятиметровой высоте стало вирусным

Житель китайского города Чэнду оставил без света весь населенный пункт после того, как забрался на девятиметровый электрический столб, чтобы сделать пресс, передает People’s Daily.

Имя любителя спорта в прессе не озвучивается. Он забрался на самый верх столба, где начал делать упражнения. Как только местные энергетические службы узнали, что человек находится в критической близости от высоковольтных проводов, то сразу же инициировали аварийное отключение электричества, оставив без света тысячи домов города.

The most mind-boggling behavior ever! Man was found doing sit-ups on the overhead power line in SW China's Chengdu, leading to a widespread power outage, affecting tens of thousands of residents. The police have detained the man. pic.twitter.com/Dl3DDc7qOX — People's Daily, China (@PDChina) February 22, 2021

Подоспевшая на место полиция арестовала "спортсмена" и забрала его в отделение для объяснения своих мотивов. Вместе с правоохранителями приехали и медики, которые были готовы предоставить первую помощь экстремалу, если что-то пойдет не так во время спуска.

Видео, на котором парень качает пресс на верхушке столба, уже стало вирусным, собрав почти два миллиона просмотров в соцсетях. Однако местные власти и спасатели просят граждан не повторять подобные трюки, поскольку они опасны для жизни.

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Напомним, в ноябре в Киеве мужчина вылез на электроопору, из-за чего левый берег столицы собирались обесточить.