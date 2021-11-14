Казанцы в поисках 100 долларов от "Орел и Решка" вырвали с корнями пни в роще

Тимур Родригез спрятал бутылку со 100 долларами в "Березовой роще" Скриншот с видео

Хитрые россияне посмотрели шоу по времени Владивостока и узнали о местонахождении приза на несколько часов раньше других жителей России

В России вышел новый выпуск тревел-шоу "Орел и Решка", который был посвящен Казани. Ведущий Тимур Родригез традиционно оставил бутылку со 100 долларами для туристов в "Березовой роще". Однако, россияне в поисках подарка "перевернули" рощу и вырвали пни с корнями. Об этом сообщает Telegram-канал "Татмедиа".

Как отмечается, выпуск программы вышел в субботу, 13 ноября. Находчивые россияне посмотрели шоу по времени Владивостока и узнали о местонахождении приза на несколько часов раньше других жителей России.

Хитрые зрители отправились на поиски денег и разгоряченные жаждой получения заветных 100 долларов вырывали пни прямо с корнем и "крушили" деревья в радиусе места, где была спрятана бутылка.

Напомним, украинская певица MARUV стала ведущей российского чарта на МУЗ-ТВ. Она отмечала, что "для разнообразия и развития - нужно пробовать и можно разочек стать ведущей".