Кашлял в лицо: Австриец получил срок за заражение бывшей COVID-19
Кроме этого, он должен выплатить ей тысячу евро компенсации
В Австрии мужчину осудили из-за того, что он кашлял и заразил свою бывшую жену коронавирусом. Об этом сообщает австрийское издание Krone.
Как отмечается, 63-летний мужчина в ноябре 2020 года инфицировался коронавирусом и должен был отбывать карантин. По словам его бывшей жены, которая в то время жила в том же доме, он постоянно удерживался от использования дома средств защиты. Кроме этого, он и дальше продолжал кашлять в ее сторону и даже использовал не свое полотенце.
Однажды из-за замечания женщины между бывшими супругами возникла ссора, вследствие чего муж отбросил жену в косяк.
При этом добавляется, что из-за несоблюдения экс-любимым самоизоляции 70-летняя женщина также инфицировалась вирусом.
Таким образом, ее супруга обязали выплатить ей компенсацию в размере тысячи евро. Также он был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения плюс три года условно за нанесение телесных повреждений.
Ранее сообщалось, что премьер-министру Жану Кастексу массово приходят посылки с женским бельем. Таким образом продавцы этой группы товаров решили проявить свое недовольство карантинными ограничениями.