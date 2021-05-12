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Кашлял в лицо: Австриец получил срок за заражение бывшей COVID-19

Фото из открытых источников

Кроме этого, он должен выплатить ей тысячу евро компенсации

В Австрии мужчину осудили из-за того, что он кашлял и заразил свою бывшую жену коронавирусом. Об этом сообщает австрийское издание Krone.

Как отмечается, 63-летний мужчина в ноябре 2020 года инфицировался коронавирусом и должен был отбывать карантин. По словам его бывшей жены, которая в то время жила в том же доме, он постоянно удерживался от использования дома средств защиты. Кроме этого, он и дальше продолжал кашлять в ее сторону и даже использовал не свое полотенце. 

Однажды из-за замечания женщины между бывшими супругами возникла ссора, вследствие чего муж отбросил жену в косяк. 

При этом добавляется, что из-за несоблюдения экс-любимым самоизоляции 70-летняя женщина также инфицировалась вирусом. 

Таким образом, ее супруга обязали выплатить ей компенсацию в размере тысячи евро. Также он был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения плюс три года условно за нанесение телесных повреждений.

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Ранее сообщалось, что премьер-министру Жану Кастексу массово приходят посылки с женским бельем. Таким образом продавцы этой группы товаров решили проявить свое недовольство карантинными ограничениями. 

 

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