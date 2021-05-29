Канадский политик, который появился голым в Zoom теперь справил нужду в чашку

Канадский политик Уильям Амос Twitter / William Amos

После второго инцидента Уильям Амос заявил, что решил временно отойти от выполнения своих обязанностей

Канадский политик Уильям Амос во время заседания парламента, которое проходило в формате Zoom-конференции, справил нужду в кофейную чашку. После этого он извинился и назвал произошедший инцидент случайностью. Об этом сообщает BBC.

"Я помочился, не осознавая, что был перед камерой. Я глубоко смущен своими действиями и теми страданиями, которые они могли причинить кому-то, кто был свидетелем", - сказал он.

После второго случившегося инцидента Амос заявил, что решил временно отойти от выполнения своих обязанностей, обратившись при этом за помощью. За какой именно – уточнять не стал.

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Напомним, впервые канадский политик, член Либеральной партии Уильям Амос стал известен общественности, когда, 14 мая, во время рабочей конференции в приложении Zoom случайно включил камеру и предстал перед коллегами без одежды. Он зашел в кадр полностью голышом на фоне флагов Квебека и Канады. После этого случая, Амос пообещал, что такое поведение с его стороны больше не повторится.