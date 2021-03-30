Итальянского мафиози поймали благодаря кулинарным видео с Youtube

Фото из открытых источников

Его распознали по татуировкам на руках

Итальянский мафиози-беглец, который на протяжении последних 7 лет скрывался от правоохранителей, попался, когда решил продемонстрировать свои кулинарные навыки в видео на YouTube. Об этом сообщает BBC.

Найти 53-летнего Марка Фарена Бьяра итальянской полиции удалось с помощью кулинарных видео, которые он загрузил на Youtube.

Хотя он тщательно скрывал свое лицо, на кадрах были хорошо видны его татуировки, по которым его и распознали.

На прошлой неделе беглеца удалось задержать в Доминиканской Республике, сейчас его уже экстрадировали в Италию.

В заявлении итальянской полиции говорится, что в последнее время он "залег на дно" и жил в городе Бока-Чика.

Марко Фарено Б'яра скрывался с 2014 года, когда полиция разыскивала его, инкриминируя торговлю кокаином от имени клана Каччола, который входит в Ндрангета - мафии, специализируется на наркоторговле.

Ндрангета считается одной из самых влиятельных преступных группировок в мире, поскольку контролирует большую часть поставок кокаина, поступающего в Европу.

Вероятный босс клана-66-летний Луиджи Манкузо, известный как "Дядя". Другие участники имеют такие прозвища, как "Волк", "Толстяк" и "Блонди".

Их ждет судебный процесс-один из самых масштабных, которые Италия видела за последние десятилетия.

355 предполагаемым мафиози и коррумпированным чиновникам предъявили обвинения после длительного расследования деятельности Ндрангета.

Ожидается, что будут свидетельствовать в рамках процесса более 900 свидетелей.

Новости по теме: В Италии задержали более 20 человек, причастных к известному мафиозному клану

Ранее сообщалось, что организатор и владелец одного из крупнейших DDoS-сервисов Quantum Stresser Дэвид Букоскі, который скрывался от спецслужб около 6 лет, был арестован после того, как раскрыл свою реальную адрес, заказав на нее пиццу из того же почтового ящика, с которого регистрировал сервис.