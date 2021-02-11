Исследователи научили свиней играть в видеоигры

Животные понимали, что движение джойстика связано с курсором на экране компьютера

Исследователи смогли научить свиней понимать и играть в видеоигру с применением джойстика. Задачей животных было переместить курсор к одной из стенок экрана. О результатах исследования написало издание Eurekalert.

В эксперименте участвовали две йоркширские свиньи Гамлет и Омлет и два мини-пига Эбони и Айвори. Во время первой фазы эксперимента их научили приближаться к монитору компьютера и управлять джойстиком мордой. Затем их учили играть в видеоигру, цель которой заключалась в перемещении курсора джойстиком к четырем целевым стенам на экране.

Каждая из свинок справлялась с задачей чаще показателя случайности, из чего исследователи сделали вывод: животные понимали, что движение джойстика связано с курсором на экране компьютера.

"Для животного нелегко понять концепцию того, что поведение, которое они выполняют, влияет на что-то другое. То, что свиньи могут делать это, должно заставить нас задуматься над тем, чему они способны научиться и как такое обучение может повлиять на них", – говорит ведущая автор исследования доктор Кэндис Кроун.

В эксперименте ученые использовали пищу, чтобы мотивировать свиней, но также выяснили, что животные могут выполнять задачи даже ради коммуникации с людьми. Например, когда машина для выдачи лакомства не работала, свиньи продолжали давать правильные ответы, используя только словесные и тактильные сигналы. И только словесная поддержка помогала животным в самых сложных задачах.

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