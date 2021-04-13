"Инопланетяне стучали": Рогозин рассказал, откуда на МКС появились трещины

Глава Роскосмоса посетил популярное в России развлекательное шоу

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил на тему появления трещин в модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС). Об этом он рассказал во время ток-шоу "Вечерний Ургант", видео обнародовано в Youtube.

На вопрос ведущего Ивана Урганта о том, из-за чего дыра была на МКС, Рогозин отшутился и сказал, что она могла появиться из-за попыток инопланетян войти на станцию.

"Вы не поверите - инопланетяне! Стучали. Им не открывали, решили иным образом войти", - заявил глава Роскосмоса, уточнив, что это была не дыра, а технологическое отверстие.

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Ранее сообщалось, что песни главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина стали доступны на сайте госкорпорации.