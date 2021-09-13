Илон Маск завел щенка породы сиба-ину и назвал его Флоки
О своем намерении завести собаку Маск рассказал еще в июне 2021 года, поделившись именем будущего питомца
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск завел щенка породы сиба-ину и назвал его Флоки. Первую фотографию своего нового питомца миллиардер размести в своем Twitter.
"Флоки приехал", - написал Маск.
Floki has arrived pic.twitter.com/2MiUKb91FT— Name (@elonmusk) September 12, 2021
Как известно, о своем намерении завести собаку Маск рассказал еще в июне 2021 года, поделившись именем будущего питомца.
Сразу после этого путем форка (создание новой криптовалюты на базе уже существующей – прим. ред.) мем-монеты Dogecoin создали токены Floki Inu и Shiba Floki, названные в честь будущего питомца Илона.
Отмечается, что согласно данными CoinGecko, через три часа после публикации щенок, цена на монету Floki Inu выросла почти на 140%, а токен Shiba Floki подскочил на целых 1309%.
При этом оригинальная "крипта" Dogecoin выросла всего на 5%.
Напомним, ранее основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск встретился с внуком и правнуком известного конструктора ракето-космических систем Сергея Королева. Встреча состоялась 3 сентября, после чего внук Королева Андрей написал сообщение в соцсетях.