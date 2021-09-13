Илон Маск завел щенка породы сиба-ину и назвал его Флоки

Илон Маск AP

О своем намерении завести собаку Маск рассказал еще в июне 2021 года, поделившись именем будущего питомца

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск завел щенка породы сиба-ину и назвал его Флоки. Первую фотографию своего нового питомца миллиардер размести в своем Twitter.

"Флоки приехал", - написал Маск.

Как известно, о своем намерении завести собаку Маск рассказал еще в июне 2021 года, поделившись именем будущего питомца.

Сразу после этого путем форка (создание новой криптовалюты на базе уже существующей – прим. ред.) мем-монеты Dogecoin создали токены Floki Inu и Shiba Floki, названные в честь будущего питомца Илона.

Отмечается, что согласно данными CoinGecko, через три часа после публикации щенок, цена на монету Floki Inu выросла почти на 140%, а токен Shiba Floki подскочил на целых 1309%.

При этом оригинальная "крипта" Dogecoin выросла всего на 5%.

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Напомним, ранее основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск встретился с внуком и правнуком известного конструктора ракето-космических систем Сергея Королева. Встреча состоялась 3 сентября, после чего внук Королева Андрей написал сообщение в соцсетях.