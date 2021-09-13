home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Курьезы Читати новину українською

Илон Маск завел щенка породы сиба-ину и назвал его Флоки

Илон Маск AP

О своем намерении завести собаку Маск рассказал еще в июне 2021 года, поделившись именем будущего питомца

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск завел щенка породы сиба-ину и назвал его Флоки. Первую фотографию своего нового питомца миллиардер размести в своем Twitter.

"Флоки приехал", - написал Маск.

Как известно, о своем намерении завести собаку Маск рассказал еще в июне 2021 года, поделившись именем будущего питомца.

Сразу после этого путем форка (создание новой криптовалюты на базе уже существующей – прим. ред.) мем-монеты Dogecoin создали токены Floki Inu и Shiba Floki, названные в честь будущего питомца Илона.

Отмечается, что согласно данными CoinGecko, через три часа после публикации щенок, цена на монету Floki Inu выросла почти на 140%, а токен Shiba Floki подскочил на целых 1309%.

При этом оригинальная "крипта" Dogecoin выросла всего на 5%.

Новости по теме: Илон Маск потерял почти 7 млрд долларов за один день: В чем причина

Напомним, ранее основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск встретился с внуком и правнуком известного конструктора ракето-космических систем Сергея Королева. Встреча состоялась 3 сентября, после чего внук Королева Андрей написал сообщение в соцсетях.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

NASA сделало анимацию полета на самый дорогой астероид, стоимостью $700 квинтиллионов Исследование NASA: Марсоход Perseverance добыл уже второй образец почвы планеты В российском модуле МКС произошла аварийная ситуация Американский астронавт NASA сделал космическую фотографию вечернего Рима и Ватикана

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект