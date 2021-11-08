Илон Маск сменил имя в Twitter и стал "лордом"
О причинах такого решения Маск не сообщил
Миллиардер и самый богатый человек в мире неожиданно сменил отображенное имя и локацию в социальной сети.
В частности, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сменил имя в Twitter. Он назвал себя Lorde Edge и указал местом жительства Trollheim.
О причинах такого решения Маск не сообщил.
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Напомним, накануне Илон Маск в твиттере спросил у подписчиков, нужно ли ему продать 10% своих акций "Теслы".