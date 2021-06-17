Хотел замести следы: В Черкасской области нечестный полицейский пытался съесть взятку

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Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества

Старшего дознавателя сектора дознания Уманского районного управления полиции разоблачили на вымогательстве неправомерной выгоды в размере 2000 долларов США за возвращение изъятого автомобиля Audi А6, но когда все стало явным, то нечестный полицейский пытался съесть взятку. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

"15.06.2021, около 16 ч. 00 мин. старший дознаватель СД Уманского РУП ГУНП в Черкасской области находясь рядом с помещением Уманским РУП ГУНП в Черкасской области во время встречи с заявителем получил от него часть неправомерной выгоды в размере 500 долларов США, после чего был задержан", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, чтобы избежать ответственности и уничтожить доказательства правоохранитель пытался съесть полученные денежные средства.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленного ей служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Напомним, ранее в столице задержали на получении взятки размером 160 тыс. долларов заместителя председателя Черниговской облгосадминистрации и его сообщника.