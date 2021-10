Грета Тунберг публично спела мегахит 80-ых на климатическом мероприятии. Видео

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг удивила своим певческим талантом. Об этом сообщает местное издание Aftonbladet.

Отмечается, что на молодежном климатическом западе Climate Live, который состоялся в Стокгольме, она вместе с соорганизатором вечера, 17-летним активистом Андреасом Магнуссоном исполнила поп-хит 80-х - песню Рика Эстли Never Gonna Give You Up.

Этот случай стал первым, когда Тунберг публично исполняла песни.

"Мы хотели сделать другим активистам забавный сюрприз, потому что знаем, как много они работали над этим концертом. В конце концов, мы же шутили друг с другом. Подростки, а не просто злые дети, которыми нас часто изображают СМИ", - говорится в совместном заявлении Тунберга и Магнуссона.

Сообщается, что шоу-бизнес не чужд Грете: ее сестра Беата Эрнман и мать Малена Эрнман занимающихся музыкальным бизнесом, а последняя даже представляла свою страну на конкурсе песни "Евровидение-2009".

Также песня Never Gonna Give You Up " была выбрана не спроста - это стало своеобразным "рікролингом", что является интернет-мемом и розыгрышем, когда жертве предоставляют ссылки на клип "Never Gonna Give You Up" под видом любой другой.

