Гречка по 12 грн за килограмм: Тищенко опозорился из-за незнания цен на продукты

Николай Тищенко Facebook/Николай Тищенко

Политик и ресторатор якобы покупает говядину от 50 до 70 гривен за килограмм, а иногда и по 20 гривен

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко не заметил роста цен на продукты и сказал, что он сам покупал гречку по 12 гривен за килограмм. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале EnTV.

По словам Тищенко, он любит делать покупки на Бессарабском рынке в центре Киева. Там он якобы покупал сало от 50 гривен за килограмм.

Также политик и ресторатор рассказал, что он покупал гречку по 12-28 гривен за килограмм, а говядину - от 50 до 70 гривен за килограмм, а иногда можно купить говядину и по 20 гривен за килограмм.