Гречка по 12 грн за килограмм: Тищенко опозорился из-за незнания цен на продукты
Политик и ресторатор якобы покупает говядину от 50 до 70 гривен за килограмм, а иногда и по 20 гривен
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко не заметил роста цен на продукты и сказал, что он сам покупал гречку по 12 гривен за килограмм. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале EnTV.
По словам Тищенко, он любит делать покупки на Бессарабском рынке в центре Киева. Там он якобы покупал сало от 50 гривен за килограмм.
Также политик и ресторатор рассказал, что он покупал гречку по 12-28 гривен за килограмм, а говядину - от 50 до 70 гривен за килограмм, а иногда можно купить говядину и по 20 гривен за килограмм.
Напомним, два года назад президент Украины Владимир Зеленский признался, что не знает, сколько стоит молоко, но оправдал это тем, что никто из домашних его не пьет, но он смог назвать, сколько стоит сыр и хлеб, которые он любит покупать к вину. Да, килограмм сыра, который любит глава государства стоил 58 грн.