По словам авторов сериала, сам Дэниэл в восторге от этой сцены, ради нее он долго занимался с хореографом и тренировался в свободное от работы время.

"Это не требовало никаких убедительных доказательств. Дэниэл был в восторге от идеи танцевальной сцены, как только мы предложили это ему. Он разработал танец с хореографом и много практиковал его в свободное время, и, очевидно, его тяжелая работа окупилась, потому что получилось потрясающе", – рассказали шоураннеры сериала Дэниел Мирик и Роберт Педник.

Напомним, в феврале этого года два главных героя фантастических франшиз "Гарри Поттер" и "Властелин колец" появились на обложке британского издания Empire. Журнал снял Дэниэла Рэдклиффа и Элайджу Вуда в честь 20-й годовщины выхода культовых фильмов, на которых выросло целое поколение.