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Facebook запретил фотографу размещать рекламу: Фото коров и зданий оказались "сексуально откровенными"

В Facebook начали расследование этого инцидента и частично сняли блокировку

Facebook воспринял эти фото как сексуально откровенные Фото из открытых источников

Британский фотограф Майк Холл хотел рекламировать свои работы в Facebook, однако они, по мнению платформы, были слишком сексуальными или рекламировали то, что нельзя, передает BBC.

В частности, владелец небольшой цифровой галереи рассказал, что среди его 400 работ были пейзажи, дикая природа, фотографии зданий, но ни одной откровенной фотографии с обнаженным телом.

Какие фотографии блокировал Facebook:

  • неоновая вывеска со словом "дискотека", которая якобы рекламировала алкоголь;
  • рябь на пруду, которая продавала "товары для взрослых";
  • "Сексуально откровенное" фото высотного офисного дома;
  • трамвайные пути в Реймсе, Франция, что, по объяснению Facebook, противоречит его политике продажи билетов;
  • фотографию панорамы Гонконга отклонили из-за того, что на снимке не было "ничего для продажи";
  • фейерверк был заблокирован за "рекламу оружия";
  • еще одна "сексуально откровенная" фотография – сборная Англии по крикету.

Facebook воспринял эти фото как сексуально откровенные Фото из открытых источников

Блокировка соцсети появлялась, когда Холл пытался рекламировать свои снимки в соцсети. Связаться со службой поддержки фотограф не мог, так как его вопросы постоянно оставались без ответа. В конце ноября страницу вообще заблокировали полностью.

Представители Facebook в комментариях для BBC подтвердили, что расследуют произошедшее, и со временем сняли блокировку. Холл подтвердил, что в конце концов ситуация стала неплохой рекламой для него, но заявил, что за этим стоит огромное количество нервов из-за того, что он никак не мог получить разъяснения от платформы о своих "нарушениях".

Ранее с социальной сетью Facebook уже случалась подобная история. Тогда бот принял фото с изображением лука за женскую грудь и заблокировал сообщение как "неприличное".

 

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