Евро-2020: Министры пришли на заседание Кабмина в форме сборной Украины

Премьер-министр поблагодарил наших футболистов за победу в матче со шведами

Фото из открытых источников

После победы Украины над Швецией министры пришли на заседание правительства в форме сборной Украины по футболу.

"Правительство поздравляет сборную Украины по футболу с выходом в 1/4 финала Евро-2020. Это огромный успех команды и тренерского штаба. Такие вещи очень мотивируют и объединяют страну, которая всем сердцем болеет за украинскую сборную. Спасибо нашим игрокам! Вперед - к новым победам!", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

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Напомним, накануне Национальная сборная Украины обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и таким образом вышла в четвертьфинал Евро-2020.