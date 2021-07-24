Оператор сказал ей возвращаться в участок, где ее встретит и поможет старший офицер. Коллеги нашли ее во дворе. Она все еще пыталась скрыться от слежки.

Однако, офицеры быстро поняли, что яркая точка в небе, которую их коллега приняла за беспилотник, им не является. На самом деле это была планета Юпитер, которую часто можно увидеть там ночью при ясной погоде.

Напомним, ранее сообщалось, что в чешской столице Праге 52-летний мужчина постоянно переодевался в полицейскую форму, чтобы не платить за проезд в общественном транспорте.