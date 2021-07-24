Думала, что преследует дрон: В Шотландии полицейская убегала от Юпитера
Женщина пыталась оторваться от небесного тела, кружа по городу на автомобиле
В Глазго, в Шотландии, произошел курьезный случай с офицеркой, которая лишь недавно начала работать в полиции. Около полуночи она вышла из участка, чтобы отправиться домой, но заметила в небе подозрительный объект, сообщает Daily Record.
Как отмечается, женщина подумала, что это дрон, который ее преследует, и пыталась оторваться от него, кружа по городу на автомобиле. Но несмотря на все старания, ей никак не удавалось сбежать. Тогда она обратилась за помощью к своим коллегам.
Оператор сказал ей возвращаться в участок, где ее встретит и поможет старший офицер. Коллеги нашли ее во дворе. Она все еще пыталась скрыться от слежки.
Однако, офицеры быстро поняли, что яркая точка в небе, которую их коллега приняла за беспилотник, им не является. На самом деле это была планета Юпитер, которую часто можно увидеть там ночью при ясной погоде.