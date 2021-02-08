Девушка перепутала лак для волос с суперклеем и опубликовала вирусное видео в тиктоке

Фото скриншот с видео

Ей пришлось обращаться за профессиональной помощью

Пользовательница соцсети TikTok Тессика Браун с никнеймом опубликовала ролик, в котором рассказала подписчикам о том, что перепутала лак для волос с суперклеем. На момент записи видео, она помыла волосы уже 15 раз, но это не дало никакого результата.

Заметим, что это видео быстро распространилось по социальной сети и стало вирусным. Его посмотрели 18,6 миллиона раз, хотя подписчиков у девушки в несколько раз меньше – 684 тысячи. Люди в комментариях начали советовать ей разнообразные варианты выхода из этой ситуации. Там даже обозначили производителя клея, который Тессіка принял за лак. Он посоветовал ей помыть волосы спиртом.

Через несколько дней после публикации этого ролика, блогер рассказала, что обратилась за профессиональной помощью в больницу. Специалисты пытались снять клей с волос девушки разными средствами, и похоже, что это были не самые приятные процедуры.

Несмотря на страдания Тессики, не все подписчики верят в правдивость этой истории. Некоторые считают, что она сделала это не случайно, а специально ради популярности в интернете.

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