В Великобритании пенсионер нашел во дворе руины 800-летнего дворца

Руины, найденные пенсионером в Британии Фото SWNS

Теперь он должен заплатить 15 тысяч фунтов за раскопки

81-летний британец Чарльз Поул хотел построить бунгало, но обнаружил руины 800-летнего дворца на своем земельном участке. Об этом сообщает Newshub.

Как отмечается, на необычную находку строители наткнулись под поляной во дворе у банкира. Мужчина хотел как можно скорее переехать в новостройку, однако теперь работы по ее возведению приостановлены.

При этом добавляется, что дворец вероятнее всего датируется 13 веком и исчез более 500 лет назад. По мнению историков, в нем жили епископы Дрокенсфорд (1309-1329) и Шрусбери Ральф (1329-1363).

Теперь, по условиям планирования, Поул должен заплатить за археологические раскопки. Это обойдется ему в 15 тысяч фунтов.

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