Британская ведущая оконфузилась в прямом эфире
Трении Вудолл вела трансляцию в соцсети и нечаянно оголила грудь перед многотысячной аудиторией
С британским стилистом и телеведущей Трении Вудолл вышел конфуз во время прямого эфира в Instagram. Она случайно показала обнаженную грудь, когда примеряла одежду перед камерой.
В момент, когда 57-летняя Трении снимала кофту, у нее расстегнулся бюстгальтер, и грудь попали на всеобщее обозрение.
"Это же надо какой бюстгальтер, я как раз хотела его снять", - отметила Тринни.
Затем она вышла из кадра, чтобы одеться, и нечаянно загрузила трансляцию без редактирования.
Когда подписчики указали Вудолл, что она словила гаву, она удалила видео из Instagram, но оно успело распространиться в Сети.
Отметим, на страницу Тринни подписаны более 980 тысяч человек.
Осторожно. Видео 18+
Trinny Woodall showing her tits pic.twitter.com/8Vc022w59N— FemaleAdmirer (@CelebrityAdmir1) September 19, 2021
Ранее сообщалось, что в Одессе 20 сентября обнаженный мужчина громко ругался на прохожих, греясь у Вечного огня.