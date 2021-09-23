Британская ведущая оконфузилась в прямом эфире

Фото из открытых источников

Трении Вудолл вела трансляцию в соцсети и нечаянно оголила грудь перед многотысячной аудиторией

С британским стилистом и телеведущей Трении Вудолл вышел конфуз во время прямого эфира в Instagram. Она случайно показала обнаженную грудь, когда примеряла одежду перед камерой.

В момент, когда 57-летняя Трении снимала кофту, у нее расстегнулся бюстгальтер, и грудь попали на всеобщее обозрение.

"Это же надо какой бюстгальтер, я как раз хотела его снять", - отметила Тринни.

Затем она вышла из кадра, чтобы одеться, и нечаянно загрузила трансляцию без редактирования.

Когда подписчики указали Вудолл, что она словила гаву, она удалила видео из Instagram, но оно успело распространиться в Сети.

Отметим, на страницу Тринни подписаны более 980 тысяч человек.

Осторожно. Видео 18+

Trinny Woodall showing her tits pic.twitter.com/8Vc022w59N — FemaleAdmirer (@CelebrityAdmir1) September 19, 2021

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