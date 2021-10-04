home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Курьезы Читати новину українською

Болельщики львовских "Карпат" жарили колбаски на трибуне стадиона. Видео

Фото из открытых источников

Футбольный матч "Карпаты" – "Левый берег" закончился со счетом 2:0

Во время футбольного матча "Карпаты" – "Левый берег" во Львове болельщики "львов" решили устроить барбекю прямо на трибуне. Об этом сообщил "24 канал".

Как отмечается, матч Второй лиги состоялся на стадионе "Украина" и закончился со счетом 2:0 в пользу "Карпат".

В сети появилось видео, на котором болельщики львовских "Карпат" жарят колбаски на футбольном стадионе.

Наверное, игра тогда еще не началась, что подтверждают кадры. На них видно, что трибуны почти пустые.

Тем временем, когда активные фанаты кричали лозунги в поддержку любимой команды, группа львовян разложила мангал и распалила костер прямо на трибуне.

@sergiy.bunda

А вы за какой клуб Украины болеете?- Я за Карпаты львовские! #ukraine #football #тренды

♬ оригинальный звук - Сергей Бунда

Новости по теме: Первый бросок на бейсбольном матче закончился для МакГрегора позором. Видео

Напомним, что ранее футбольный матч Лиги Европы во Франции был сорван из-за выходки французских и турецких фанатов. Болельщики клубов "Марсель" и "Галатасарай" сделали горячую перестрелку файерами, бросая их с одной трибуны на другую.

Из-за этого жаркого конфликта вне футбольного поля главный арбитр матча Павел Рачковский остановил игру.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В поезде "Укрзализныци" чуть не изнасиловали женщину-пассажира: Компания отреагировала Работников ВОЗ признали причастными к сексуальным преступлениям в Конго, – расследование Развращал и изнасиловал 10 несовершеннолетних: Над жителем Одессы состоится суд На Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект