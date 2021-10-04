Болельщики львовских "Карпат" жарили колбаски на трибуне стадиона. Видео

Фото из открытых источников

Футбольный матч "Карпаты" – "Левый берег" закончился со счетом 2:0

Во время футбольного матча "Карпаты" – "Левый берег" во Львове болельщики "львов" решили устроить барбекю прямо на трибуне. Об этом сообщил "24 канал".

Как отмечается, матч Второй лиги состоялся на стадионе "Украина" и закончился со счетом 2:0 в пользу "Карпат".

В сети появилось видео, на котором болельщики львовских "Карпат" жарят колбаски на футбольном стадионе.

Наверное, игра тогда еще не началась, что подтверждают кадры. На них видно, что трибуны почти пустые.

Тем временем, когда активные фанаты кричали лозунги в поддержку любимой команды, группа львовян разложила мангал и распалила костер прямо на трибуне.

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Напомним, что ранее футбольный матч Лиги Европы во Франции был сорван из-за выходки французских и турецких фанатов. Болельщики клубов "Марсель" и "Галатасарай" сделали горячую перестрелку файерами, бросая их с одной трибуны на другую.

Из-за этого жаркого конфликта вне футбольного поля главный арбитр матча Павел Рачковский остановил игру.