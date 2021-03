Боксеры Ломаченко и Хейни устроили перепалку в соцсети: Что они не поделили

Таким образом они как бы вызвали друг друга на ринг

Украинский боксер Василий Ломаченко в социальной сети поддался на провокацию американского бойца Девина Хейни, который может стать его следующим соперником. Перепалка между спортсменами разгорелась в Twitter.

Первым начал американец.

"А Лома куда делся? Где он вообще?" - сделал пост Хейни.

В свою очередь украинец не смолчал и впервые с сентября 2019 года опубликовал твит в соцсети.



"Я здесь. Жду когда вы, трусы, решитесь на настоящий бой, а не ругань в Твиттере", - отметил Ломаченко.

Однако, Хейни этот ответ еще больше разозлил.

"Ожидание - не лучший вариант для тебя. Думаю, ты это понял после боя с Лопесом", - бросил в ответ он.

Ломаченко не растерялся и дал сопернику достойный ответ.

"Ожидать - твое любимое дело, ведь ты еще ни с кем не дрался", - заприметил украинец.

Впрочем, последнее слово все же было за Хейни.

"Я, безусловно, ждал, чтобы сразиться с тобой, когда был обязательным претендентом на титул. Но ты предпочел подать петицию на титул франчайзингового чемпиона", - прокомментировал он.

