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Боксеры Ломаченко и Хейни устроили перепалку в соцсети: Что они не поделили

Украинский боксер и чемпион мира Василий Ломаченко Фото из открытых источников

Таким образом они как бы вызвали друг друга на ринг

Украинский боксер Василий Ломаченко в социальной сети поддался на провокацию американского бойца Девина Хейни, который может стать его следующим соперником. Перепалка между спортсменами разгорелась в Twitter.

Первым начал американец.

"А Лома куда делся? Где он вообще?" - сделал пост Хейни. 

В свою очередь украинец не смолчал и впервые с сентября 2019 года опубликовал твит в соцсети. 

"Я здесь. Жду когда вы, трусы, решитесь на настоящий бой, а не ругань в Твиттере", - отметил Ломаченко.

Однако, Хейни этот ответ еще больше разозлил. 

"Ожидание - не лучший вариант для тебя. Думаю, ты это понял после боя с Лопесом", - бросил в ответ он. 

Ломаченко не растерялся и дал сопернику достойный ответ. 

"Ожидать - твое любимое дело, ведь ты еще ни с кем не дрался", - заприметил украинец. 

Впрочем, последнее слово все же было за Хейни. 

"Я, безусловно, ждал, чтобы сразиться с тобой, когда был обязательным претендентом на титул. Но ты предпочел подать петицию на титул франчайзингового чемпиона", - прокомментировал он.

 

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Напомним, в ночь на 18 октября в американском Лас-Вегасе состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Ломаченко и американцем Лопесом, который завершился поражением для нашего спортсмена. Победу Лопеса единогласно признали судьи.

Позже Василий Ломаченко заявил, что он не соглашается с решением судей присудить победу американцу Теофимо Лопесу и считает себя победителем боя. По словам боксера, во второй половине поединка он был лучшим.

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