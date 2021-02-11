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Видео дня: Что будет, если помыть машину в 40-градусный мороз

Фото из открытых источников

Для эксперимента использовали автомобиль Hummer

Большинство опрошенных автомобилистов прекрасно знают, что мыть машину в сильный мороз не желательно и лучше дождаться более благоприятной погоды. Впрочем, авторы YouTube-канала "Гараж-54" решили показать автомобилистам, что будет, если помыть машину в 40-градусный мороз.

Свой эксперимент они записали на видео и опубликовали в сети. Для эксперимента использовали автомобиль Hummer. Мыли авто на мойке самообслуживания.

Машину покрыли специальной моечной пеной, а потом произошло самое интересное. 

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Напомним, в Одесской области женщина кирпичом повредила сразу шесть припаркованных автомобилей, один из которых был ее.

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