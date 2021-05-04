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Бельгийский фермер случайно уменьшил территорию Франции, сместив пограничный камень

Пограничный камень между Бельгией и Францией Фото из открытых источников

В странах отнеслись к случившемуся с улыбкой

В Бельгии владелец сельскохозяйственного участка передвинул один из камней, которые демаркировали государственную границу с Францией, сообщает BBC.

По одной из версий, камень мешал проехать его трактору.

Так, бельгийская территория стала на 2,3 метра больше, ну а французская соответственно меньше. Это заметил любитель истории, прогуливавшийся в лесу и вскоре о перемещении камня стало известно всем.

Однако, все же обошлось без международного скандала - в обеих странах к произошедшему отнеслись с улыбкой.

"Я рад, что мой город стал больше, но мэр Бусинье-сюр-Рок не согласна", - отшутился мэр приграничной бельгийской коммуны Эрлекин, Давид Лаво.

"Думаю, у нас получится избежать новой войны за территорию", - в свою очередь отметила Орели Велонек, мэр соседней французской деревни Бусинье-сюр-Рок.

Бельгийская сторона намерена попросить фермера передвинуть камень обратно. Если этого не произойдет, то дело может дойти до бельгийского министерства иностранных дел, которому придется созвать франко-бельгийскую комиссию по демаркации, не работавшую с 1930 года.

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Напомним, граница между Францией и Бельгией протяженностью 620 км была официально утверждена в 1820 году Кортрейкским договором, подписанным через пять лет после поражения Наполеона при Ватерлоо. Сам камень был установлен в 1819-м, когда границу впервые демаркировали.

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