Бельгийский фермер случайно уменьшил территорию Франции, сместив пограничный камень

В странах отнеслись к случившемуся с улыбкой

По одной из версий, камень мешал проехать его трактору.

В Бельгии владелец сельскохозяйственного участка передвинул один из камней, которые демаркировали государственную границу с Францией, сообщает BBC.

Так, бельгийская территория стала на 2,3 метра больше, ну а французская соответственно меньше. Это заметил любитель истории, прогуливавшийся в лесу и вскоре о перемещении камня стало известно всем.

Однако, все же обошлось без международного скандала - в обеих странах к произошедшему отнеслись с улыбкой.