Бельгийский фермер случайно уменьшил территорию Франции, сместив пограничный камень
В странах отнеслись к случившемуся с улыбкой
В Бельгии владелец сельскохозяйственного участка передвинул один из камней, которые демаркировали государственную границу с Францией, сообщает BBC.
По одной из версий, камень мешал проехать его трактору.
Так, бельгийская территория стала на 2,3 метра больше, ну а французская соответственно меньше. Это заметил любитель истории, прогуливавшийся в лесу и вскоре о перемещении камня стало известно всем.
Однако, все же обошлось без международного скандала - в обеих странах к произошедшему отнеслись с улыбкой.
"Я рад, что мой город стал больше, но мэр Бусинье-сюр-Рок не согласна", - отшутился мэр приграничной бельгийской коммуны Эрлекин, Давид Лаво.
"Думаю, у нас получится избежать новой войны за территорию", - в свою очередь отметила Орели Велонек, мэр соседней французской деревни Бусинье-сюр-Рок.
Бельгийская сторона намерена попросить фермера передвинуть камень обратно. Если этого не произойдет, то дело может дойти до бельгийского министерства иностранных дел, которому придется созвать франко-бельгийскую комиссию по демаркации, не работавшую с 1930 года.
Напомним, граница между Францией и Бельгией протяженностью 620 км была официально утверждена в 1820 году Кортрейкским договором, подписанным через пять лет после поражения Наполеона при Ватерлоо. Сам камень был установлен в 1819-м, когда границу впервые демаркировали.