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Байден во второй раз назвал Камалу Харрис президентом США

Джо Байден (справа) и Камала Харрис (слева) Фейсбук Джо Байдена

Как известно, Камала Харрис занимает пост вице-президента США

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден уже второй раз оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис "президентом". Об этом сообщает Fox News.

"Когда мы с президентом Харрис... совершили виртуальный тур по пункту вакцинации в Аризоне не так давно, одна из медсестер вводила людям инъекции, и каждое введение вакцины было похоже на введение дозы надежды", – заявил глава Белого дома.

Также телеканал напомнил, что президент США уже ошибался раньше и называл Харрис "избранным президентом". Это произошло в декабре 2020 года после вакцинации.

"Я вакцинировался чтобы внушить обществу доверие к вакцине. Избранный президент Харрис сделала то же самое по той же причине", - сообщил Байден.

Сама Камала Харрис как-то назвала себя "главнокомандующей".

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Кроме того, не так давно, Джо Байден во время выступления, на котором происходило назначение двух женщин-генералов руководителями военных подразделений, не смог вспомнить, как называется Министерство обороны США (Пентагон), а также имя главы ведомства.

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