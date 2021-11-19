Байден вернул свои полномочия: Харрис исполняла обязанности президента 85 минут

Американский лидер еще некоторое время будет оставаться в госпитале для продолжения планового медосмотра

"Президент Байден разговаривал с вице-президентом и главой администрации Белого дома в 11:35 (по местному времени, – ред.). Он хорошо себя чувствовал и вернул себе полномочия", – отметила она.

Также Псаки добавила, что американский лидер еще некоторое время будет оставаться в госпитале для продолжения планового медосмотра.

По информации CNN, вице-президент Камала Харрис исполняла полномочия главы государства в течение 85 минут.

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Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис во время проведения медосмотра. Пока главе государства делали колоноскопию под наркозом, врио президента работала в Белом доме.