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Байден вернул свои полномочия: Харрис исполняла обязанности президента 85 минут

Джо Байден и Камала Харрис Фото из открытых источников

Американский лидер еще некоторое время будет оставаться в госпитале для продолжения планового медосмотра

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вернул свои полномочия, которые передавал вице-президенту Камале Харрис на время проведения ему медицинской процедуры, нуждавшейся во введении наркоза. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter.

"Президент Байден разговаривал с вице-президентом и главой администрации Белого дома в 11:35 (по местному времени, – ред.). Он хорошо себя чувствовал и вернул себе полномочия", – отметила она.

Также Псаки добавила, что американский лидер еще некоторое время будет оставаться в госпитале для продолжения планового медосмотра.

По информации CNN, вице-президент Камала Харрис исполняла полномочия главы государства в течение 85 минут.

Новости по теме: Байден во второй раз назвал Камалу Харрис президентом США

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис во время проведения медосмотра. Пока главе государства делали колоноскопию под наркозом, врио президента работала в Белом доме.

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