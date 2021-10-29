Байден в Ватикане представился "мужем Джилл"

Джо Байден Фото из открытых источников

Президент США со своей женой Джилл прибыли в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском

В Ватикане президент США Джо Байден представился одному из сотрудников префектуры Папского дома как "муж Джилл". Видео встречи транслировали СМИ.

Джо Байден с женой Джилл прибыли в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском. Во дворе Сан-Дамазо президента США встречал регент префектуры Папского дома Леонардо Сапиенца и другие сотрудники префектуры.

"Муж Джилл", - представился Байден одному из встречавших.

Это первый визит Байдена в Ватикан с момента его избрания президентом США и уже четвертая его встреча с Папой Римским Франциском.

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