Байден снова оконфузился во время выступления: На этот раз с количеством месяцев в году

Президент США Джо Байден EPA

Так, американский президент отчитался о борьбе с коронавирусом за 15 месяцев

Президент США Джо Байден во время речи о борьбе с коронавирусом и вакцинации в стране оговорился, сказав, что с января этого года, "за 15 месяцев", число заражений COVID-19 значительно снизилось. Текст его выступления с правкой опубликован на сайте Белого дома.

"С 20 января, то есть примерно за 15 месяцев, среднее количество суточных случаев заболевания снизилось со 184 тысяч до 19 тысяч", - отметил Байден.

В тексте на сайте Белого дома цифра "15" зачеркнута, а рядом в квадратных скобках указано "5".

Скриншот

А вот, собственно, видео с этой речью:

К слову, в конце прошлого года 78-летний Джо Байден также попал в конфузную ситуацию, случайно назвав вице-президента в его администрации Камалу Харрис главой страны.

В марте этого года, президент США второй раз оговорился и назвал вице-президента "президентом". Сама Камала Харрис как-то назвала себя "главнокомандующей".

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Кроме этого, американский президент также часто путает слова. Например, в апреле во время речи он перепутал "салон" и "салун" (традиционное название американских баров, - ред.), но тут же отшутился по этому поводу.